Şarkıcı Ceylan'dan göndermeli post!

Bir zamanların Küçük Ceylan'ı şimdi lüks teknesiyle sık sık gündeme geliyor. Yaz aylarını artık teknesinde geçiren ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi.Lüks teknesinde sürekli poz veren Ceylan, son verdiği poza bir de not ekledi.Sosyal medyadan birilerine gönderme yapan ünlü isim şunları yazdı:'Kazandıklarımla, kaybettiklerimi ayrıştıralı çok oldu, uğruna canımı verdiğim insanların sırası değişti. Her şeyimi sıfırladığım şu zamanlarda kim varsa yanımda o'dur benim canım, benim kıyamadığım değil bana kıyamayanlar değerli artık bende..'