Samar Dadgar'dan çocuk açıklaması!

Son verdiği röportajda "Çocuk istemiyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'e tepki gösterilmişti. Genç eşi Samar Dadgar sessizliğini bozdu.

Oğlu Kuzey'in annesi eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girmişti.



Geçtiğimiz günlerde eşi Samar Dadgar'ın 30'uncu yaşını kutlamak için doğum günü partisi organize eden Özcan Deniz, "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



"YAŞLI OLMAK İSTEMİYORUM"



"53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı"



"HERKESİN HAYATINA SAYGI DUYULMALI"



Her zaman Özcan Deniz' destek veren Samar Dadgar, eşine gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı. "Her kadın anne olmak zorun değil" diyen Dadgar şunları söyledi: "Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınları üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum."