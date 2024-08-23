Oyuncu İlker Aksum'dan müjde!

Çarli, Canım Ailem, Ramo ve Teşkilat gibi dizilerden bildiğimiz İlker Aksum, geçtiğimiz yıl nefes terapisti Dilay Ekmekçioğlu ile dünya evine girmişti.Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti. 53 yaşında ilk kez babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu ve eşi bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.Ünlü oyuncu İlker Aksum, sosyal medyada paylaştığı ultrason kağıdıyla takipçilerine bebeğinin cinsiyetini sordu. Takipçilerinden gelen yanıtlar sonrası ünlü oyuncu bbeğin cinsiyetini açıkladı.Eğlenceli paylaşımda bulunan İlker Aksum ve eşi Dilay Ekmekçioğlu’nun kızı olacak.