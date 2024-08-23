  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,69 - 37,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis suçlamasıyla kasım ayından bu yana tutuklu bulunan ve 40 yıl hapsi istenen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra herkes ilk yapacağı paylaşımı merakla beklerken Dilan Polat'ın takipçi sayısı 4 günde 600 bin artarak 6.6 milyona çıktı.

Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...
Ekleme: 23.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Lük yaşantısıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının ardından başlatılan soruşturma nedeniyle 4 Kasım'da tutuklanmıştı. Kara para akladığına dair delil bulunmayan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...

Tahliye edildikten sonra cezevinin kapısında kendisini bekleyen ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda Polat ile gözyaşı dökerek kucaklaşan Dilan Polat geceyi ablasının Sarıyer'deki evinde geçirdi. Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra yapacağı ilk paylaşım merak konusu oldu.

Gözler Dilan Polat'tan gelecek ilk paylaşıma çevrilmişken ablası Sıla Doğu Dilan ile ayna karşısında çekildiği bir foroğrafı paylaştı.

Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...

Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra ilk işi tutuklu olan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu.

Dilan Polat'ın takipçi sayısı cezaevinden çıktıktan sonra 4 günde 600 bin artarak 6.6 milyona çıktı.

Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel çark etti! Hamas hakkında söylediklerini yalanladı
Bakan Tunç'tan 'Manipülasyon yapan çeteler' vurgusu! 'Mehmet Şimşek istifa etti' yalanına soruşturma
Elektrik tüketiminde yerli ve yenilenebilir enerjinin payı artıyor! Bakan Bayraktar: Rekor seviyelere ulaştık
CHP'de reklam belediyeciliği! Ak Parti Eskişehir İl Başkanı vahim durumu açıkladı
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine inceleme: Bakanlık açıkladı!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 334'e yükseldi
İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki skandaldan bir de ağaç katliamı çıktı
Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
CHP'li belediyede tam gaz satış furyası: Gayrimenkulleri sata sata bitiremediler
Çin'den KAAN'a övgü: Gerçek bir 5’inci nesil savaş uçağı
CHP'li İBB'nin ulaşım çilesi bitmiyor! Yine arızalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 11 ilde büyük operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'istifa etti' iddialarına yalanlama: Resmi açıklama yetmedi bir de buradan yazayım
Bakanlık harekete geçti! Yapmayan şimdi yandı
Bakan Kurum: 2025 yılı sonu depremzedelerin tamamı evine kavuşacak
Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlara uyarı! İlave ücret öderken dikkatli olun
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon: 16 terörist etkisiz
CHP’nin yönetimindeki İzmir’de felaket büyüyor! Ölü balıklar, kötü kokular, umursamazlık….
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Milyonlarca insana takılacak! Elon Musk açıkladı

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor

Instagram MSN'yi hatırlatacak! O özellik geliyor