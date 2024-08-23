Dilan Polat'a takipçi yağmuru! 4 günde tamı tamına...

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis suçlamasıyla kasım ayından bu yana tutuklu bulunan ve 40 yıl hapsi istenen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra herkes ilk yapacağı paylaşımı merakla beklerken Dilan Polat'ın takipçi sayısı 4 günde 600 bin artarak 6.6 milyona çıktı.

Lük yaşantısıyla tüm gözleri üzerine çevirmeyi başaran Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının ardından başlatılan soruşturma nedeniyle 4 Kasım'da tutuklanmıştı. Kara para akladığına dair delil bulunmayan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.Tahliye edildikten sonra cezevinin kapısında kendisini bekleyen ablası Sıla Doğu ve kızı Nilda Polat ile gözyaşı dökerek kucaklaşan Dilan Polat geceyi ablasının Sarıyer'deki evinde geçirdi. Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra yapacağı ilk paylaşım merak konusu oldu.Gözler Dilan Polat'tan gelecek ilk paylaşıma çevrilmişken ablası Sıla Doğu Dilan ile ayna karşısında çekildiği bir foroğrafı paylaştı.Dilan Polat cezaevinden çıktıktan sonra ilk işi tutuklu olan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu.Dilan Polat'ın takipçi sayısı cezaevinden çıktıktan sonra 4 günde 600 bin artarak 6.6 milyona çıktı.