AVM tarzıyla göz kamaştırdı!

Son olarak 'Kül Masalı' dizisinde rol alan Sevda Erginci, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü güzel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatile çıkacağını söyleyen Erginci, ihtiyaçlarını almaya geldiğini söyledi.

Sevda Erginci, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, güzel havanın keyfini meydan katını dolaşarak çıkarttı."ŞU SIRALAR DİNLENİYORUM"Alışveriş sırasında muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce gülümseyen Erginci, ‘’şu sıralar sadece dinleniyorum, şimdi tatile çıkacağım birkaç parça eşya almak için geldim’’ açıklamasında bulundu.FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ İHMAL ETMEDİMuhabirlerle sohbet ederken yanına gelen sevenleriyle de uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile de göz kamaştırdı.