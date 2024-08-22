Süperstar Tarkan'ın mutlu günü!

51 yaşındaki Megastar Tarkan'ın 6 yaşındaki kızı Liya, okul hayatına ilk adımını attı.Ünlü şarkıcı, eşi ve kızıyla birlikte olduğu kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, kızı Liya'nın okula başladığını duyurdu.Bu özel anın heyecanını ve duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tarkan, 'Kızımızın ilk okul günü bugün. Hem mutlu hem de buruk hisler içindeyiz; zaman çok hızlı geçiyor, çocuklar çabucak büyüyor.' ifadeleriyle duygularını dile getirdi.