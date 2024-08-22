Sokak tarzı dikkatlerden kaçmadı

Modelliğin yanı sıra oyunculukta da kendine Hollywood'da yer açan Emily Ratajkowski, defalarca kez aldatıldığını açıklayarak dikkat çekmişti.Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Emily Ratajkowski'nin başına son olarak ilginç bir olay geldi.33 yaşındaki model, TikTok'ta sokakta yürürken çekilmiş kısa bir videosunu paylaştı.Sekiz saniyelik klibin en başında, bir adamın ona 'gömlek giy' dediği duyulduğu sırada karşıdan karşıya geçerken görülebiliyordu.Emily, o anları paylaşarak 'Bekleyin: adam bana gömlek giymemi söylüyor' dedi. Güzel model yaşananlara anlam veremedi.