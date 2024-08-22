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Özcan Deniz'den 'ikinci çocuk' itirafı

Kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la mutlu bir evlilik sürdüren Özcan Deniz, eşi için doğum günü partisi düzenledi. Parti çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Baba olmak ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ekleme: 22.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan (32) ile 15 aylık evliliğinin ardından 2019 yılında evliliğini olaylı bir şekilde bitirmişti.

Ünlü şarkıcı (52), 20 Ocak 2023 tarihinde sürpriz şekilde İranlı modacı Samar Dadgar'la hayatını birleştirmişti.

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'ta yer alan bir mekanda eşi Samar Dadgar'ın 30'uncu doğum günü için parti düzenledi.

'BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ŞARKI'

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Deniz, 'Çok yoğun çalışıyorum, sizler de biliyorsunuz. Doğum günü bahane oldu, uzun zaman oldu böyle eğlenmeyeli. Dayanamadım, sahneye de çıktım. Serum ile geldim aslında buraya da. 'Yerine sevemem' şarkısını söyledim, bizim için çok özel bir şarkıydı' dedi.

Ünlü isim, 'Baba olmak ister misiniz?' sorusuna, ise şu yanıtı verdi:

Size samimi olayım mı? Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum.

'SAMAR GENÇ BİR KADIN, İSTERSE HAKKIDIR'

'Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır.'

Özcan Deniz'den 'ikinci çocuk' itirafı
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