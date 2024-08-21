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Wilma Elles adını değiştirdi

Oynadığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin ardından oyunculuk kariyerini Türkiye'de sürdüren ve Türk vatandaşlığı alan Wilma Elles, adını bir Türk ismiyle değiştirdiğini söyledi.

Ekleme: 21.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
2010’da ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinde oynamak için Türkiye’ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etmişti.

Elles önceki akşam bir ödül törenine çocukları Milat, Melodi, Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı.

2016’da Türk vatandaşı olan Elles, Mücella adını aldığını söyledi.

"HEPİMİZİN İSMİ M İLE BAŞLIYOR"

Gecede kendisini yalnız bırakmayan eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve küçük kızı Manolya Çelik ile poz veren oyuncu, “Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aslında söylemeyecektim, size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum” dedi.

Wilma Elles adını değiştirdi
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