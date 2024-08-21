Sadakatsiz dizisiyle ünlenen Melis Sezen, Amsterdam’da düzenlenen olan Septimius Ödülleri’ne katıldı. Güzel oyuncu, Septimius Ödülleri’nin tek Türk oyuncu adayı oldu.TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİMelis Sezen, Amsterdam Tuschinski Theater’da düzenlenen törende Gülcemal dizisindeki rolüyle Türkiye’yi temsil etmek için yer aldı.Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı "Son of a Rich" ile gündeme gelen güzel isim, gecede baştan aşağı kırmızı giyindi.GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİYine göğüs dekoltesi tercih eden ve zarif tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen, büyük beğeni topladı. Güzel isim dış basına da röportaj verdi.