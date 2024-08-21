Ebru Gündeş sahnede şoku yaşadı!

49 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Ebru Gündeş, yaz aylarında konserlerine hız kesmeden ediyor. Bu kez de Antalya Side'de sahne alan Ebru Gündeş şarkılarını seslendirirken aniden rahatsızlandı.Şarkıları arasında katılımcılara 'Kısacık bir mola istiyorum' diyerek müsaade isteyen Ebru Gündeş, kulise gitti. Bir süre geçtikten sonra sahneye dönmesi bekleniyordu ancak umulduğu gibi olmadı.Ebru gündeş sahneden ayrıldıktan sonra konsere vokalistleri devam etti. Ünlü sanatçı ile ilgili durum ise oldukça merak uyandırdı.SAĞLIK DURUMU NASIL?Alınan bilgiye göre, Ebru Gündeş tansiyon problemi yaşadı. Son sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.