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Giyimiyle düğüne damga vurdu!

Yalı Çapkını dizisinin iki dikkat çeken karakterlerini canlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı dünyaevine girdi. Ünlü yıldızları arkadaşları yalnız bırakmadı. Burcu Özberk de oradaydı.

Ekleme: 20.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta kavuştu.

"Yalı Çapkını" setinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.

Giyimiyle düğüne damga vurdu!

AFİLLİ AŞK'TAN BERİ ARKADAŞLAR

Ünlü çifti bu özel günlerinde yakın arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı. Beril Pozam'ın daha önce Afili Aşk dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Burcu Özberk de geceye gelenler arasındaydı.

BEĞENİ YAĞDI

Özberk, düğüne siyah derin göğüs dekolteli ve askılı elbisesi ile katıldı. Kombinini siyah ayakkabıları ile tamamlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.


Giyimiyle düğüne damga vurdu!

Giyimiyle düğüne damga vurdu!
Giyimiyle düğüne damga vurdu!
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