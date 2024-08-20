Giyimiyle düğüne damga vurdu!

Reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta kavuştu."Yalı Çapkını" setinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi.AFİLLİ AŞK'TAN BERİ ARKADAŞLARÜnlü çifti bu özel günlerinde yakın arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı. Beril Pozam'ın daha önce Afili Aşk dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Burcu Özberk de geceye gelenler arasındaydı.BEĞENİ YAĞDIÖzberk, düğüne siyah derin göğüs dekolteli ve askılı elbisesi ile katıldı. Kombinini siyah ayakkabıları ile tamamlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.