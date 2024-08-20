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Eylül Tumbar'a doğum günü sürprizi!

Kanal D'nin ilgiyle izlene 'Yalan' dizisinde rol alan Eylül Tumbar, 22'nci yaşına bastı. Menajeri ve basın danışmanının sürpriz bir kutlama organzize ettiği ünlü isim, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 20.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin 'Yalan' adlı dizisinde Duru karakterine can veren Eylül Tumbar, önceki gece Kuruçeşme'deki Oligark'da doğum gününü kutladı. Sevgilisi Enes Koçak'ın da katıldığı doğum gününde Tumbar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

22 yaşındaki oyuncu, "Menajerim ve basın danışmanım bana sürpriz yaptı. Setten koşarak buraya geldim. Koşuşturma arasında insan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Çok keyifli, samimi olduğum insanlar ile harika bir doğum günü geçiriyorum. Her doğum günü ötekinden daha güzel geçiyor. 'İyi ki tanışmışız' dediğimiz insanlar artıyor. Mutlu olmak istiyorum, mutluyum da. Hep böyle olur inşallah" dedi.

"HER PAZARTESİ İZLİYOR BİZİ"

'Yalan' dizisinden bahseden Tumbar, "Dizi çok güzel gidiyor, senaryo da genişledi. Çok keyifliyim o yüzden. Güzel bir ekip ile birlikte çalışıyoruz. Enes'de her pazartesi izliyor bizi" diyerek gülümsedi.

Yaz tatilinden de bahseden Tumbar, şu ifadeleri kullandı:

Bir film çektik aslında, ben tatil de yaptım Enes ile arada bir film de çektim. Bayağı keyifli ve güzel geçti yaz bizim için. Çeşme'liyim bir de ben. Yaz kızıyım yani.

ROL ARKADAŞINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Özge Borak'da geceye katılan ünlü isimlerdendi. Gazeteciler ile sohbet eden Özge Borak, "Biz Eylül ile aylardır çalışıyoruz beraber. Sürekli bir arada olmanın vermiş olduğu hızlanmış samimiyet söz konusu. Çok beğeniyorum çok. Fiziksel olarak herhangi bir şey söylememe gerek bile yok. Kusursuz neredeyse. Bu kadar genç yaşına rağmen bu karakteristik yapısı çok hoşuma gidiyor. Yolunun açık olduğuna eminim" şeklinde konuştu.

Eylül Tumbar'a doğum günü sürprizi!
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