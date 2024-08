Eylül Tumbar'a doğum günü sürprizi!

Kanal D'nin 'Yalan' adlı dizisinde Duru karakterine can veren Eylül Tumbar, önceki gece Kuruçeşme'deki Oligark'da doğum gününü kutladı. Sevgilisi Enes Koçak'ın da katıldığı doğum gününde Tumbar gazetecilerin sorularını yanıtladı.22 yaşındaki oyuncu, "Menajerim ve basın danışmanım bana sürpriz yaptı. Setten koşarak buraya geldim. Koşuşturma arasında insan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Çok keyifli, samimi olduğum insanlar ile harika bir doğum günü geçiriyorum. Her doğum günü ötekinden daha güzel geçiyor. 'İyi ki tanışmışız' dediğimiz insanlar artıyor. Mutlu olmak istiyorum, mutluyum da. Hep böyle olur inşallah" dedi.'Yalan' dizisinden bahseden Tumbar, "Dizi çok güzel gidiyor, senaryo da genişledi. Çok keyifliyim o yüzden. Güzel bir ekip ile birlikte çalışıyoruz. Enes'de her pazartesi izliyor bizi" diyerek gülümsedi.Yaz tatilinden de bahseden Tumbar, şu ifadeleri kullandı:Bir film çektik aslında, ben tatil de yaptım Enes ile arada bir film de çektim. Bayağı keyifli ve güzel geçti yaz bizim için. Çeşme'liyim bir de ben. Yaz kızıyım yani.Özge Borak'da geceye katılan ünlü isimlerdendi. Gazeteciler ile sohbet eden Özge Borak, "Biz Eylül ile aylardır çalışıyoruz beraber. Sürekli bir arada olmanın vermiş olduğu hızlanmış samimiyet söz konusu. Çok beğeniyorum çok. Fiziksel olarak herhangi bir şey söylememe gerek bile yok. Kusursuz neredeyse. Bu kadar genç yaşına rağmen bu karakteristik yapısı çok hoşuma gidiyor. Yolunun açık olduğuna eminim" şeklinde konuştu.