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Eski aşk yeniden alevlendi!

17 yıllık evlilikleri kısa süre önce biten Okan Buruk ve Nihan Akkuş'tan yeni haber var. İddialara göre ikili barıştı ve yeniden evlenecek.

Ekleme: 20.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan geçtiğimiz şubat ayında sürpriz şekilde boşanmıştı.

BOŞANALI 6 AY OLDU

17 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ve şu sıralar Hadise ile anılan Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı. Eski eşiyle samimi halleri dikkat çeken Buruk hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Okan Buruk'un 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden mi evleneceği iddia edildi.

HADİSE İDDİASINA CEVAP VERMEMİŞTİ

Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

İddialar sorulunca sessiz kalan ve gülümseyen Okan Buruk kısa süre önce boşanmıştı.

Eski aşk yeniden alevlendi!
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