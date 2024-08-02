Ünlü çift boşanma kararı aldı

Hollywood yıldızları Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti ilk nişanlanmalarından 20 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Ben Affleck'in Georgia eyaletindeki 7 milyon pound değerindeki malikânesinde görkemli bir törenle evlenen ünlü çiftin ayrıldığı iddiası uzunca bir süre gündeme geldi.Affleck ile Jennifer Lopez'in boşanma kararını netleştirdiği öğrenildi. The Mail'in haberine göre, çiftin 'son bir uzlaşma girişiminin' başarısız olmasının ardından boşanma sürecini hızlandırdıkları belirtiliyor. Kaynaklar, boşanma belgelerinin 'hazır olduğunu ancak henüz teslim edilmediğini' söylüyor.Ben'in, Jennifer'ın 55. yaş gününde, 24 Temmuz'da Los Angeles'ta 23 milyon pound değerinde yeni bir 'bekâr evi' satın aldığı ortaya çıktı. Mülk, beş yatak odası, altı banyo, misafir odaları ve bir medya odasına sahip.Bu gelişme, çiftin Beverly Hills'teki ortak malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkarmalarından sadece birkaç hafta sonra geldi.Aylardır evliliklerinin sorunlu olduğuna dair işaretler vardı. Mayıs ayında J-Lo, başlamasına haftalar kala ABD yaz turnesini iptal etti ve hayranlarına 'çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmek için ara verdiğini' söyledi.Kısa süre sonra Ben, eski eşi aktris Jennifer Garner ile Santa Monica'da 12 yaşındaki oğulları Samuel'i basketbol antrenmanına götürürken görüntülendi.