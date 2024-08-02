Sharon Stone kaza geçirdi!

'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği 'Global İkon Ödülü'nü almak için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Sharon Stone, Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.Kaldığı otelin tuvaletinde yüzünü mermere çarparak gözünü morartan ünlü oyuncu Stone, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Ünlü oyuncu, şu ifadelere yer verdi:"Nasıl siyah bir göze sahip olduğumla ilgili endişeleriniz olduğunu biliyorum, açıklayayım. Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvaletimi yapmak için uyandım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım. Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Tatilimde de çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, (morarmış gözünü göstererek) daha iyiye gidiyor. Siz asıl mermeri görecektiniz! Beni önemsediğiniz için teşekkür ederim."