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Hayranlarını endişelendiren haber!

Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Selman Nacar'ın yaptığı 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinde rol alacak olan olan Müjde Ar'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Usta ismin, İstanbul'da kalp ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 2.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 2.08.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam'ın efsanelerinden Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar, gelen son dakika haberlerine göre kapalı kalp ameliyatı geçirdi.

Şimdilerde ekranlarda olmasa da açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isim, hayranlarını endişelendirdi.

SEVENLERİNE DUYURDU

MagazinSortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Hayranlarını endişelendiren haber!

ACİL AMELİYATA ALINDI

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, şu ifadeleri kullandı:

Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi.

Hayranlarını endişelendiren haber!

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