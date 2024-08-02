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Hakan Altun'dan çarpıcı açıklama!

Yılladır evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen başarılı şarkıcı Hakan Altun, bu durumla ilgili açıklama yaptı. Aşkı bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı, "Bende bir manyaklık var galiba" dedi.

Ekleme: 2.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 2.08.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Altun, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan 51 yaşındaki şarkıcı, özel hayatıyla iligli konuştu.

Ünlü şarkıcı, hayatında aşk olmazsa karalar bağlayamayacağını söyledi.

Ailesi ile mutlu bir yaşantısı olduğunu dile getiren sanatçı, aşkın neden bulamadığı sorusuna, "Bende bir manyaklık var galiba, ne bileyim?" şeklinde espriyle karşılık verdi.

Sosyal medya hesaplarını basın danışmanının yönettiğini açıklayan Hakan Altun, "Ben o kadar sanal değilim. O mecrada çok yokum. DM bakmayı bilmiyorum, Instagram’a fotoğraf koymayı da bilmiyorum. Sanal bakirim, yani ciddi söylüyorum. Hiç alakam yok! İlgilenenlere saygım var. Öyle aşklara da sıcak bakmam, bana dijital gibi geliyor. Basın danışmanım hallediyor o işleri" ifadelerini kulandı.

"ANNEMİN HALA UMUDU VAR"

Evlilik soruları üzerine evlat edinmeyi düşündüğünü sözlerine ekleyen Altun, "Her anne baba evladının mürüvetini görmek ister ama benim hayatımda olmadı. 53 yaşına basıyorum. Annem hiç bana baskı yapmadı sağ olsun ama benim hâlâ umudum var. Çocuk özlemi içimizde kalacak. Tabii evlat edinmek isterim, çocukları çok severim. Çocuk sevindirmek dünyanın en büyük hareketidir" şeklinde konuştu.

Hakan Altun'dan çarpıcı açıklama!
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