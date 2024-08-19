  • USD: 33,65 - 33,71
  • EURO: 37,15 - 37,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çift yeniden barıştı!

Evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı.

Ekleme: 19.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Fenoemen dizilerden 'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

YATAKTAN PAYLAŞIM

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ilişkilerine yeni bir şans verdi. Oyuncu, sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş pozunu paylaştı. İrem Helvacıoğlu bu karesine "Ben aşırı seviyorum." diye yazdı.

Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili böyle konuşmuştu:

"Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu Yakası'nda Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz. Güzel, her şey yolunda."

Ünlü çift yeniden barıştı!
Dilan Polat tahliye edildi
Türkiye'nin boykotu İsrail'i fena vurdu: Sebze-meyve fiyatları keskin şekilde arttı
Dilan Polat için tahliye kararı
Ülkeyi etkisi altına alan yangınların bilançosu açıklandı
Soykırımcı İsrail, kana doymuyor! Orduya kan donduran talimat: Netanyahu'dan skandal 'Hamas' talebi...
AK Partili Kırkpınar'dan CHP'ye 'uçak' çıkışı! İşi gücü bırakıp onları saymışlar
Kara Atmaca seyir füzesinden tam isabet! Tarih verildi: Envantere girecek
Başkan Erdoğan'ın çağrıları sonrası tarih belli oldu: AK Parti yeni anayasa çalıştayı düzenleyecek
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Demir yolu ile ihracatta yüzde 13,2 artış
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 40 bin 139’a yükseldi
AK Partili Ayvalı'dan yangın söndürme müdahalesini eleştiren CHP'li yöneticilere cevap!
AK Partili İnan'dan Aslanoğlu'na sert çıkış!
Sağlam bina korunacak! Bakan Kurum açıkladı: Projeye engel değilse yıkmayacağız
Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok
Bloomberg'den Türkiye makalesi: Afrika'da nüfuzunu artırıyor
Bakan Yumaklı duyurdu! Manisa ve Uşak yangınları...
Siyonist İsrail ev ev katlediyor! Katiller ordusuna tepki sürüyor
Bakan açıkladı! 39 ilaç daha listeye alındı
Mehmet Şimşek: Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
34 gemisiyle savaşta! Donanmayı bölgeye yığdı!
Pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları yeniden artacak

Pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları yeniden artacak

5G'de yeni gelişme! Bakanlık çalışmaları hızlandırdı: Hedefte ise 6G var...

5G'de yeni gelişme! Bakanlık çalışmaları hızlandırdı: Hedefte ise 6G var...

Trafikte haftalık rapor: 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi

Trafikte haftalık rapor: 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Evinden top mermisi çıkan adamdan şok sözler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Evinden top mermisi çıkan adamdan şok sözler

Tedirgin eden görüntü! 5 metreyi bulan yarıklar oluştu

Tedirgin eden görüntü! 5 metreyi bulan yarıklar oluştu

Emlak ilanlarında yeni dönem! Sosyal medyadaki ilanlar da denetlenecek

Emlak ilanlarında yeni dönem! Sosyal medyadaki ilanlar da denetlenecek