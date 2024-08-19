Ünlü çift yeniden barıştı!

Fenoemen dizilerden 'Sen Anlat Karadeniz'de geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ilişkilerine yeni bir şans verdi. Oyuncu, sevgilisiyle yatakta sarmaş dolaş pozunu paylaştı. İrem Helvacıoğlu bu karesine "Ben aşırı seviyorum." diye yazdı.Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda ilişkisiyle ilgili böyle konuşmuştu:"Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu Yakası'nda Ural’ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz. Güzel, her şey yolunda."