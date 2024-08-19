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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı kızdıran yorum! 'Bu kadar açık aramayın'

Şarkıcı Dilan Çıtak, bir takipçisinin göğüs dekoltesiyle ilgili yaptığı yoruma sessiz kalmadı.

Ekleme: 19.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le aralarının bir türlü düzelmediği kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak gündemden düşmüyor.

Çıtak, şimdi de sosyal medyaya son koyduğu pozuyla olay oldu.

"DEKOLTE VERME ÇABASI"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcının dekolteli pozunu gören bir takipçisi "Bir eleştirim neden sürekli olarak göğüs dekoltesi verme çabası gerek var mı bilemedim" dedi.

"SALIN GİTSİN"

Çıtak ise bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" yanıtını verdi.

10 kilo verdikten sonra imajında da değişimler olan ve cesur seçimler yapan Dilan Çıtak "Kendi küllerimden doğup duvarlardan sıyrıldım" demişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı kızdıran yorum! 'Bu kadar açık aramayın'
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