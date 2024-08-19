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Aslıhan Karalar, İstanbul'dan taşınıyor!

Son olarak 'Daha İyi Bir Yarın' adlı yapımda yer alan Aslıhan Karalar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, yeni bir proje için İstanbul'dan taşınacağının sinyallerini verdi.

Ekleme: 19.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra 2017'de Paris'te Best Model Of World tacını giyen ve 'Kuruluş Osman', 'Aynasız Haluk', '15/07 Şafak Vakti', 'Daha İyi Bir Yarın', 'Adanış: Kutsal Kavga', 'Filme Gel' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Aslıhan Karalar; geçtiğimiz sene yer aldığı aksiyon sahneleriyle ilgili konuşmuştu.

25 yaşındaki oyuncu, sporcu bir kişiliğe sahip olduğu için aksiyon sahnelerinde zorlanmadığını ve daha önce silah eğitimi aldığını belirtmişti.

Aslıhan Karalar, İstanbul'dan taşınıyor!

"BİRÇOK SPORLA İLGİLENDİM"

12 yıl lisanslı voleybol oynadım. Basketbol, futbol şimdiye kadar birçok sporu yaptım. Bir dönem kick boksla da ilgilendim. Hala düzenli spor yapıyorum. Daha önce silahla atış yapmıştım. Bu yüzden silahlı sahnelerde çok zorlanmadım. Selçuk’un kick boks gelmişi olduğu için çok büyük desteği oldu.

Aslıhan Karalar, son olarak önceki akşam Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.

"PROJE HAZIRLIĞIM VAR"

Karalar, "Proje hazırlığım var. Aslında 3-4 proje hazırlığım var. 3-4 tane proje var okuduğum şu an. Belki şehir dışı bir iş olur bilemezsiniz. Bu sıralar taşınma telaşım var çünkü" dedi. Gazetecilerin, "İstanbul'dan taşınıyor musunuz?" sorusuna ise genç oyuncu "Belki taşınıyorumdur şehir dışı bir iş için" diyerek mekana girdi.

Aslıhan Karalar, İstanbul'dan taşınıyor!

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