4.5 yaşındaki hayranı şaşırttı!

'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi birçok hit şarkıda imzası olan Erol Evgin, dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.Evgin, yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle bir araya geldi. Ünlü isim, tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açtı.Evgin, anılarımıza damga vurmuş şarkılarını gece boyunca coşkulu Altınoluk korosu eşliğinde söyledi. Usta sanatçı, şarkılarını ezbere söyleyen 4,5 yaşındaki hayranı Hazar Çelikkaya, sanatçıyı kulisinde ziyaret etti.Hazar ile hatıra fotoğrafı çektiren Evgin; “Bunlar benim dördüncü kuşak hayranlarım. Şarkılarımı abladan, anneden, anneanneden dinleyerek büyüyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar” sözleriyle, güldürdü.