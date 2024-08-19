Safiye Soyman, 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybetmesinin ardından evlat acısı ile yıkıldı....25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz'ün ölümünden 22 gün sonra sahnelere döndü.Kayseri'de bir mekanda sahne almaya hazırlanan Soyman, sahne öncesi takipçileri için bir video çekerek sosyal medya üzerinden yayınladı.Safiye Soyman söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı izlemekten hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz.Ben size mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor"