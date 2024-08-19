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22 gün sonra sahnelere döndü

MS hastası oğlu Harun Akaröz'ün ölümünden 22 gün sonra tekrar sahneye çıkan Safiye Soyman, 'Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim' dedi.

Ekleme: 19.08.2024 - 09:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Safiye Soyman, 52 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün hayatını kaybetmesinin ardından evlat acısı ile yıkıldı....

25 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Akaröz'ün ölümünden 22 gün sonra sahnelere döndü.

TEKRAR SAHNELERE DÖNDÜ

Kayseri'de bir mekanda sahne almaya hazırlanan Soyman, sahne öncesi takipçileri için bir video çekerek sosyal medya üzerinden yayınladı.

"OĞLUM SAHNEDE OLMAMI İSTERDİ"

Safiye Soyman söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı izlemekten hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz.

"OĞLUM İÇİN AYAĞA KALKTIM"

Ben size mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor"

22 gün sonra sahnelere döndü
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