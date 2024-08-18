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Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Birlikteler mi değiller mi derken oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi. Uzun süre gizledikleri aşklarını doludizgin yaşayan çift, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Tüm bu olanlardan sonra güzel oyuncu Devrim Özkan, Lucas Torreira'yı çabuk unuttu. Özkan, geçtiğimiz gün bakın kimle yakalandı!

Ekleme: 18.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Lucas Torreira ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra, yeni bir isimle gündeme geldi.

Özkan, son olarak Formula pilotu Cem Bölükbaşı ile bir mekan çıkışı birlikte görüntülendi. Bu beklenmedik buluşma, magazin dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı.
Devrim Özkan'ın Lucas Torreira ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Özkan, Torreira hakkında "O benim için çok kıymetli biri, eminim ben de onun için öyleyimdir" sözleriyle aralarındaki bağı vurgulamış ve hayranlarını şaşırtmıştı.

Ageçtiğimiz akşam Devrim Özkan'ın Cem Bölükbaşı ile görüntülenmesi, bu iddiaları gölgede bıraktı.
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