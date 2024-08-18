Ameliyata giren Ece Seçkin'den Açıklama

Şarkıcı Ece Seçkin, beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu. Müziğe ara vermek zorunda kalan Seçkin, hayranlarını endişelendiren bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sahne performansıyla ve tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



"LÜTFEN BENİ MERAK ETMEYİN"

Seçkin "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim. Eşim ve ailem yanımda lütfen beni merak etmeyin" açıklamasında bulundu.