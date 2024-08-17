Scarface filminde de rol alan dünyaca ünlü aktör ve komedyen Angel Salazar, 68 yaşında vefat etti.

Küba asıllı Dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve komedyen Ángel Salazar vefat etti. 'Carlito's Way' filminde Al Pacino'yla birlikte rol alan Ángel Salazar, Pazar günü Brooklyn'deki bir arkadaşının evinde uykusundayken vefat etti.68 yaşında olan Ángel Salazar'ın ölüm nedeniyse henüz açıklanmadı. Dünyaca ünlü oyuncunun temsilcisi ve uzun zamandır arkadaşı olan Ann Wingsong, TMZ'ye bir açıklamada bulundu.Ann Wingsong, Ángel Salazar'ın kalp sorunları yaşadığını söyledi.