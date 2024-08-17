Usta isim hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti.Usta oyuncudan acı haber geldi. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.Instagram hesabından yakın ardakaşı ile fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoş'uma dua bekliyorum, Saygılarımla" açıklamasını yapmıştı.Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu."Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam. Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler."Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı komedi serisi 'Kolpaçino'da 'Sabri' karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, son olarak 'Kolpaçino 4 4'lük' filminde kamera karşısına geçmişti.88 yaşında usta oyuncu Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını menajeri Özgür Aksoy duyurdu.Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinemasının koa çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.Yapımcı Polat Yağcı da Akbaş'ın vefatı sonrası "Allah yattığın yeri cennet eylesin canım abim" paylaşımında bulundu.Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.