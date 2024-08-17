Partneri değişti

Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisindeki partnerinin Devrim Özkan olması bekleniyordu. Projede bir değişikliğe gidildi. Devrim Özkan yerine Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisindeki partneri, çok başka bir isim oldu.

Aras Bulut İynemli yıllar sonra ekrana geri dönüyor. Devran adlı bir karakteri oynayacak olan Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' dizisindeki partneri Melis Sezen oldu. Eylül ayında Show TV'de ekranda olacak olan dizide, oyuncu değişikliği yaşanmıştı.Partner olarak ilk olarak Devrim Özkan düşünülmüştü. İmre karakteri için Devrim Özkan düşünülürken, anlaşma son anda iptal edildi.Devrim Özkan bu konuda hiçbir açıklama yapmazken Aras Bulut İynemli'nin partneri, Sadakatsiz dizisiyle yıldızını parlatmış olan Melis Sezen oldu. Aynı dizide Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu da yer alacak.