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Aleyna Kalaycıoğlu'nda aşk itirafı geldi!

Survivor'un sevilen yarışmacılarından olan Aleyna Kalacıoğlu aşk itirafıyla sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Güzel yarışmacının nazar değmesinden korktu aşkı bakın kim çıktı.

Ekleme: 17.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
TV8 ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da yarıştığı dönemlerde iddialı bir yarışmacı olan Aleyna Kalaycıoğlu şarkıcılık kariyeri ile parlamaya devam ediyor.

2021 Survivor'unda yer almasının ardından yarışmanın bitiminde şarkıcılık kariyerine adım atamasının ardından kısa süre içinde başarılarında söz ettirmeyi de başarmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nda aşk itirafı geldi!

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettirmeyi başaran Kalacıoğlu'nun adı zaman zaman aşk dedikodularına da karışmıştı.

Son olarak rapçi Canbay ile görüntülenen Kalaycıoğlu aşk dedikodularına karşı, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yapmıştı.

DEDİKODULAR GERÇEK ÇIKTI

Canbay ile görüntülenmesinin ardından yeni itiraflarda bulunan Kalaycıoğlu dedikoduların gerçek olduğunu kanıtlamış oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu'nda aşk itirafı geldi!

Aşk hayatı hakkında açıklama yapan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" ifadeleriyle rapçi Canbay olan ilişkisini onayladı.


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