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Yoğun bakıma alınmıştı! Aydemir Akbaş'ın son durumu

Akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan 88 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserlerini yenmeyi başaran Akbaş'la ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ekleme: 16.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş'tan dün üzücü bir haber geldi. Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Değerli büyüğümüz Aydemir Akbaş ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştır. Bütün sevenlerinden dua istiyoruz.

Yoğun bakıma alınmıştı! Aydemir Akbaş'ın son durumu
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İBRAHİM TATLISES'İN 45 YILLIK DOSTU

Instagram hesabından yakın ardakaşı ile fotoğrafını paylaşan İbrahim Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu an yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden Aydoş'uma dua bekliyorum, Saygılarımla" açıklamasını yaptı.

Yoğun bakıma alınmıştı! Aydemir Akbaş'ın son durumu

"UMARIM TEKRAR ATLATIRIM"

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam. Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı komedi serisi 'Kolpaçino'da 'Sabri' karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, son olarak 'Kolpaçino 4 4'lük' filminde kamera karşısına geçmişti.

ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Aydemir Akbaş'ın, akşam saatlerinde entübe edildiği öğrenildi.

Yoğun bakıma alınmıştı! Aydemir Akbaş'ın son durumu




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