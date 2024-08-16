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Beyaz Gazete
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Şarkıcı Nükhet Duru hastalığını açıkladı!

70'nci yaşını “Nükhet Duru 7.0” adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutlayan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı programda ilk kez hastalığıyla ilgili konuştu.

Ekleme: 16.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Popüler müziğin en güçlü seslerinden biri olan 70 yaşındaki Nükhet Duru, uzun yıllarca mücadele ettiği hastalığını açıkladı.

"SERDAR ORTAÇ'LA KONUŞTUK"

Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olan Nükhet Duru 'Bu konuyu Serdar Ortaç ile de konuştuk' diyerek küçük yaşlarda MS hastalığına yakalandığını söyledi.

"HER GÜN 3 ADIMLA BAŞLADIM"

Nükhet Duru yaşadığı zor günleri şöyle anlattı; ''Çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu.

"YEŞİLÇAM FİLMİ GİBİYDİ"

Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı...''

"DOLGU SANIYORLAR"

Hastalığın tedavisi için kortizon tedavisi gördüğünü söyleyen Nükhet Duru 'kortizon yüzünden birazcık şişiyorum görenler dolguyu fazla kaçırmış diyordu' açıklamasını yaptı.

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