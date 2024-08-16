Sahne tarzı olay oldu!

Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sibel Can Bursa'da konser verdi.Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla da son dönemde dikkat çekiyor. Şarkıcı son olarak Bursa konserinden pozlarını paylaştı.Ünlü şarkıcı, sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü.Siyah ve turuncu renklerdeki elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.Can'ın elbisesini görenler yorum yapamadan geçemedi.