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Sahne tarzı olay oldu!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla her daim dikkat çeken isimlerden şarkıcı Sibel Canakşam , önceki Bursalı hayranlarıyla buluştu. Can'ın konserinde seçtiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü.

Ekleme: 16.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sibel Can Bursa'da konser verdi.

Sosyal medyada aktif olan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla da son dönemde dikkat çekiyor. Şarkıcı son olarak Bursa konserinden pozlarını paylaştı.

2 ELBİSE GİYDİ

Ünlü şarkıcı, sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü.

Siyah ve turuncu renklerdeki elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.

Can'ın elbisesini görenler yorum yapamadan geçemedi.

Sahne tarzı olay oldu!
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