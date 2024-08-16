  • USD: 33,57 - 33,64
  • EURO: 36,97 - 37,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bebek'te aşk mı doğuyor?

Canbay sahne adıyla bilinen rapçi Vahap Canbay (27) ile fenomen yarışma 'Survivor'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik dünyasın transfer olan Aleyna Kalaycıoğlu, Bebek'te objektiflere takıldı.

Ekleme: 16.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'teydi.

Bebek'te aşk mı doğuyor?

"BİRLİKTE İŞ YAPIYORUZ"

Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yaptı.

"AŞK YOK"

Karşılarında kameraları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, aralarında aşk olmadığını dile getirdi.

Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Survivor Aleyna ve rapçi Canbay, bir dükkandan waffle aldıktan sonra Bebek'ten ayrıldı.

Bebek'te aşk mı doğuyor?

Peş peşe korkutan deprem! Hatay'da hissedildi
Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon açıklaması
Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!
Meclis'te Can Atalay oturumu! AK Parti Grup Başkanı Güler konuşuyor
AFAD Başkanı'ndan olası İstanbul depremiyle ilgili açıklama
İstanbul'da kabusu yaşadı! İrlandalı turist İBB'ye dava açtı
Çanakkale'de orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!
ABD medyası yazdı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman'ın suikast korkusu sardı
Katil Netanyahu'yu yakalanma korkusu sardı: Soykırımcı İsrail'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni öneri
2 ilde Kuyu-18 operasyonu: Elebaşı dahil 12 kişi yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev değişimi: Arif Çetin emekli oldu
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan duyurdu: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı
-Meclis'te tarihi anlar! Mahmud Abbas dünyaya sesleniyor
TBMM'de tarihi gün! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya: Bu onların iyi günleri
TBMM'de tarihi Filistin oturumu! Mahmud Abbas dünyaya seslenecek: Katil İsrail'in Gazze soykırımını haykıracak
Önce memurlar şimdi de işçiler! İzmir Büyükşehir'de ikramiye isyanı!
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?
HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi
Meteoroloji açıkladı: 16 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Mehmet Ceyhan: Maymun çiçeğinde ölüm oranı daha fazla

Mehmet Ceyhan: Maymun çiçeğinde ölüm oranı daha fazla

NASA astronotu paylaştı, görenler hayran kaldı! Güneş böyle doğuyormuş...

NASA astronotu paylaştı, görenler hayran kaldı! Güneş böyle doğuyormuş...

E-DEVLET'te adınıza birikmiş para olabilir! Hemen kontrol edin.

E-DEVLET'te adınıza birikmiş para olabilir! Hemen kontrol edin.

Elon Musk'ın uzay hayali dünyayı zehirliyor mu: ABD'den tepki var

Elon Musk'ın uzay hayali dünyayı zehirliyor mu: ABD'den tepki var

Tam 1800 yıllık! Düzce'deki antik kentte bulundu

Tam 1800 yıllık! Düzce'deki antik kentte bulundu