Bebek'te aşk mı doğuyor?
Canbay sahne adıyla bilinen rapçi Vahap Canbay (27) ile fenomen yarışma 'Survivor'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik dünyasın transfer olan Aleyna Kalaycıoğlu, Bebek'te objektiflere takıldı.
Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'teydi.
"BİRLİKTE İŞ YAPIYORUZ"
Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yaptı.
"AŞK YOK"
Karşılarında kameraları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, aralarında aşk olmadığını dile getirdi.
Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Survivor Aleyna ve rapçi Canbay, bir dükkandan waffle aldıktan sonra Bebek'ten ayrıldı.
"BİRLİKTE İŞ YAPIYORUZ"
Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yaptı.
"AŞK YOK"
Karşılarında kameraları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, aralarında aşk olmadığını dile getirdi.
Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Survivor Aleyna ve rapçi Canbay, bir dükkandan waffle aldıktan sonra Bebek'ten ayrıldı.