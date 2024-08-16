Bebek'te aşk mı doğuyor?

Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, çok izlenen yarışmanın 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gece Bebek'teydi.Özel hayatıyla sıkça gündemine gelen 26 yaşındaki şarkıcı, rapçi Canbay ile görüntülendi. Kalaycıoğlu, "Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" açıklamasını yaptı.Karşılarında kameraları görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikili, aralarında aşk olmadığını dile getirdi.Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen Survivor Aleyna ve rapçi Canbay, bir dükkandan waffle aldıktan sonra Bebek'ten ayrıldı.