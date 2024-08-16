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Açıklamaları yeniden gündem oldu

Yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırtan şarkıcı Yusuf Güney'in katıldığı bir programdaki "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 16.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Dünya Sağlık Örgütü, son aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti.

DSÖ'nün endişelendiren bu kararının ardından, son dönemde açıklamalarıyla olay olan Yusuf Güney'in iki ay önce konuk olduğu programda söyledikleri yeniden gündeme geldi.

Yusuf Güney; konuk olduğu programda şunları söyledi:

'HAYVANLARDAN BULAŞACAK'

'Yakında 3-4 ay içerisinde bir virüs daha geliyor. Kuş gribine benzer bir grip geliyor. Hayvansal gıdalardan bulaşacak'

Programdaki bu anlar sosyal medyada yeniden gündem olurken 'artık inanacağım', 'bu adam ciddi zeki biri', 'haksızlık etmişiz adama', 'Ben Yusuf Güney'e inanmaya başladım artık' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı, DSÖ'nün açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

'HAZIRLIK YAPIN'

Güney, 'Sizlere bahsettiğim konu buydu sevgili kardeşlerim sağlığınıza çok dikkat edin. Fuzili harcama yapmayın! Gelecke olan her şeye hazırlıklı olun. Yaradan bizim.' yazdı.

MEMİŞOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil' açıklamasında bulundu.

Açıklamaları yeniden gündem oldu
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