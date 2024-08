Hasan Can Kaya tedavi mi oluyor?

Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken talihsiz bir sakatlık geçiren komedyen Hasan Can Kaya, "Yeni sezona iki omuzla girmek için fizik tedavim devam ediyor" dedi.

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan Yüzleşme' adlı belgeselin önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşen ön gösterimine katılanlar arasında Hasan Can Kaya da vardı. Basın mensuplarıyla sohbet eden komedyen, "Iron Man (Demir Adam) gibiyim şu an" açıklamasını yaptı."İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM"Geçtiğimiz nisan ayında omzundan bir sakatlık yaşayan Hasan Can Kaya, "Günde üç saat fizik tedavi alıyorum. O yüzden bu arada sıkılmayayım diye İngilizce öğreniyorum. Biraz daha iyileşti İngilizcem. Yarın da İngiltere'ye gidiyorum bu İngilizce'mi pekiştirmek için" diyerek güldü.