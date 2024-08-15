Bebek'e demir attı!
Şarkıcı Betül Demir, kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. Demir, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Pop müziğin sevilen ismi Betül Demir, yaz aylarını sahnede geçiren ünlü isimlerden.
Konserlerden tatile fırsat bulamayan popçu geçen gün Bebek’e gitti. Önce güneşlendi, sonra Boğaz’ın derin sularında serinledi.
"TADINI ÇIKARMADIK"
Sosyal medya hesabından ı anları yayınlayan Betül Demir, “İstanbullu olup bunca yıl İstanbul’un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım” dedi.
Konserlerden tatile fırsat bulamayan popçu geçen gün Bebek’e gitti. Önce güneşlendi, sonra Boğaz’ın derin sularında serinledi.
"TADINI ÇIKARMADIK"
Sosyal medya hesabından ı anları yayınlayan Betül Demir, “İstanbullu olup bunca yıl İstanbul’un tadını çıkarmadığım için kendime acayip kızgınım” dedi.