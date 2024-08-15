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Beyaz Gazete
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Aşkları resmen belgelendi!

Son verdiği röportajda "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan, aradığı aşkı Kubilay Aka'da bulmuştu. Aşk belgelendi. Oyuncu çift, Kandilli’de bir restoran çıkışı görüntülendi.

Ekleme: 15.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
"Dünyayla Benim Aramda" dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle uzun süre gündem olan Hafsanur Sancaktutan, şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

"ADAM KALMADI"

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu.

İlk kez bir mekan çıkışı yan yana görüntülenen Sancaktutan ve Aka aşkı belgelendi. Çift çıktıkları mekandan araçlarına gitti ve kameralara da kısa bir yanıt verdi.

HERKES GÜLDÜ

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Kubilay Aka, ayrıca sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını da açtı ve, 'Hani adam yoktu!' cevabıyla herkesi güldürdü.

Aşkları resmen belgelendi!

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