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Ünlü oyuncu İtalya yolcusu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı, bir dans programı için dört ay İtalya’da yaşayacak.

Ekleme: 14.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı diziler sayesinde ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden oyuncu ve model Furkan Palalı (37), geçtiğimiz sene meslektaşı Ezgi Eyüboğlu (36) ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda objektiflere takılmıştı.

Yeni bir aşka yelken açan ikili, Hollanda tatili dönüşü keyifli bir görüntü çizmişti.

Sevgilisindn bir süre ayrı kalmak zorunda kalan Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

BU BİR İLK

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

KİRASI 600 BİN TL

Oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.

Ünlü oyuncu İtalya yolcusu!
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