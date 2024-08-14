Ünlü oyuncu İtalya yolcusu!

Rol aldığı diziler sayesinde ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden oyuncu ve model Furkan Palalı (37), geçtiğimiz sene meslektaşı Ezgi Eyüboğlu (36) ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda objektiflere takılmıştı.Yeni bir aşka yelken açan ikili, Hollanda tatili dönüşü keyifli bir görüntü çizmişti.Sevgilisindn bir süre ayrı kalmak zorunda kalan Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.BU BİR İLKOyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.KİRASI 600 BİN TLOyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de öğrenildi.