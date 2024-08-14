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Beyaz Gazete
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Partneri belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İrem Helvacıoğlu'nun partneri belli oldu. İrem Helvacıoğlu'nun partneri son dönemin en popüler ismi yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız oldu.

Ekleme: 14.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. ATV'de ekrana getirilecek olan Kara Dut dizisiyle anlaşma sağlayan İrem Helvacıoğlu'nun partneri belli oldu.

Partneri belli oldu!

İREM HELVACIOĞLU İLE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Helvacıoğlu'nun partneri olan Şükrü Özyıldız son olarak "Esas Oğlan" dizisinde başrolde yer aldı. Gain'de yayınlanacak dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde bitecek. Yakışıklı oyuncu bu arada bir süredir başrol karakteri Tayfun için arayışın sürdüğü Tims&B'nin merakla beklenen dizisi "Kara Dut"la el sıkıştı.

Dizide Tayfun, İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zuhal Erdem'in hayatına girecek ve ardından da bir dizi sır ve entrika beraberinde gelecek.

Partneri belli oldu!

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