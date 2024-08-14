Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. ATV'de ekrana getirilecek olan Kara Dut dizisiyle anlaşma sağlayan İrem Helvacıoğlu'nun partneri belli oldu.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Helvacıoğlu'nun partneri olan Şükrü Özyıldız son olarak "Esas Oğlan" dizisinde başrolde yer aldı. Gain'de yayınlanacak dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde bitecek. Yakışıklı oyuncu bu arada bir süredir başrol karakteri Tayfun için arayışın sürdüğü Tims&B'nin merakla beklenen dizisi "Kara Dut"la el sıkıştı.Dizide Tayfun, İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Zuhal Erdem'in hayatına girecek ve ardından da bir dizi sır ve entrika beraberinde gelecek.