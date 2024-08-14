Hatice Aslan'ın oğlu gündem oldu!

Bildiğimiz birçok fenomen yapımda rol alan usta oyuncu 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu'na hayat veriyor.Yaşını göstermeyen güzel oyuncularımızdan Aslan'ın özel hayatıyla hep merak ediliyordu.Hatice Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada ilgi odağı oldu.OĞLU AMERİKA'DAÜnlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor.40 YAŞINDAUsta oyuncunun 40 yaşındaki oğlu Ekin Ergök'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesini kopyası olan Ekin'e sosyal medyadan yorum yağdı.