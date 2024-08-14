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Deniz Baysal imaj değiştirdi!

2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. İşte Baysal'ın yeni hali...

Ekleme: 14.08.2024 - 09:10 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
'Kaçak Gelinler' (2014-2015) dizisinde canlandırdığı 'Kainat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanan, Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'yla (41) 2019'da dünyaevine giren Deniz Baysal (33), geçtiğimiz ay yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti.

Ünlü isim, "Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Deniz Baysal imaj değiştirdi!

"BİR TEK BEN SÜSLÜ GİYİNMİŞTİM"

Güzel oyuncu, hayatında en utanç duyduğu anıyı ise şöyle anlatmıştı:

'Kaçak Gelinler'de oynarken dizimiz kanal değiştirmişti. ‘Acun Ilıcalı yemek düzenleyecek’ dediler. Benim de o zaman giyim kuşamla hiç alakam yok. Payetli bir eteği topuklu ayakkabı ile tamamladım. Saçımı başımı yaptırdım. Fakat o özel bir yemek değilmiş. Herkes kot tişörtle geldi. Yerin dibine geçmek istedim. Bir tek ben süslü giyinmiştim.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Deniz Baysal, son olarak imaj değişikliğine gitmesiyle adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını yeni projesi için sarıya boyatan ünlü isim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Baysal imaj değiştirdi!
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