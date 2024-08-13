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Yediği öğün şoke etti!

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan fit vücuduyla her zaman gündemde. Nasıl zayıf kaldığı merak edilen eski oyunc bir öğününü paylaştı.

Ekleme: 13.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en popüler oyuncularından Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmış zamanını ailesine adamıştı.

Son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Özilhan, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Yediği öğün şoke etti!

HEP FORMDA

Ünlü isim son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren Özilhan, formda fiziği ile büyük beğeni topluyor.

Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler gözlerine inanamadı.

Yediği öğün şoke etti!






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