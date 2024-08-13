Ünlü oyuncudan aşk dolu paylaşım!

Dilan Çiçek Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan hemen sonra Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başladı.Oyuncu dün 32 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü birlikte verdikleri bir pozla kutladı."ALTIN AŞKIM"Çiftin Hollywood yıldızlarını aratmadığı bu karenin altına da “İyi ki doğdun altın aşkım” yazdı.