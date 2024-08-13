Hande Yener felaketi yaşadı!
Geçtiğimiz günlerde Bartın'da bir kişi tarafından vurulan köpeği sahiplenerek örnek bir davranış sergileyen şarkıcı Hande Yener'e nazar değdi.
Yaz mevsimini konser vererek geçiren Hande Yener, en son Balıkesir'de hayranlarıyla buluştu.
KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU
Yener, şarkılarını seslendirirken talihsiz bir olay yaşadı. Sahnede düşen şarkıcıyı dansçıları ayağa kaldırdı.
O anlar bir hayranının kamerasına yansıdı.
KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU
Yener, şarkılarını seslendirirken talihsiz bir olay yaşadı. Sahnede düşen şarkıcıyı dansçıları ayağa kaldırdı.
O anlar bir hayranının kamerasına yansıdı.