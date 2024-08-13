Acun Ilıcalı'dan yeni karar!

3 yılı aşkın süredir kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile beraber olan ve bu ilişkisini saklamayan Acun Ilıcalı'dan yeni bir karar geldi...Geçtiğimiz yıl Altunkaya'nın doğum gününde sevgilisine evlilik teklifi eden Ilıcalı, 4’üncü kez damat oluyor.Uzun zamandır evlilik planları yapan ikili, bu ay düğün hazırlıklarını hızlandırırken yakın zamanda hayatlarını birleştirecek.4 kızı ve 1 torunu bulunan ünlü televizyoncu ve sevgilisinin çocuk sahibi olmak istediği de iddialar arasında.Acun ılıcalı, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda Çağla Altunkaya ile olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:"Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum.Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti.Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz. İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel."