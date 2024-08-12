Ünlü oyuncu yepyeni projeyle geliyor!

Burcu Özberk uzun süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak Şükrü Özyıldız'la Ruhun Duymaz adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in bu diziyle olan ekran macerası da çok kısa sürmüştü. Dizi, kötü reytinglerinden dolayı erken final yapmıştı.BURCU ÖZBERK'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDUBurcu Özberk'in yeni projesi belli oldu. Özberk yeni sezonda Dönüş dizisinde rol alacak.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Bilban'ın yazıp yöneteceği 03 Medya imzalı dizi Bursa'da çekilecek. Londra'daki dil kursuna giden Özberk, dizide Bursa'ya Asayiş Şube Müdürü Leyla olarak gelen bir kadını oynayacak.