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Serenay Sarıkaya'dan iddialı açıklama!

Bir dergi için verdiği pozlarla gündemde olan güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya "Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Ekleme: 12.08.2024 - 08:22 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:23 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuk kariyeri dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yine kendinden konuşturdu.

Son dönemde Mert Demir ile ilişkisiyle dikkat çeken Sarıkaya, dergi için poz verdi.

Serenay Sarıkaya'dan iddialı açıklama!

İddialı karelere imza atarak hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya şu açıklamayı yaptı:

"CESUR BİR OYUNCUYUM"

"Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bir yönetmenin, bir senaristin veya bir yapımcının beni ilk akla gelenden farklı şekillerde hayal etmesini, benimle ilgili başka hayaller kurmasını ve o hayal dünyasına beni de çekmesini çok isterim."

Serenay Sarıkaya'dan iddialı açıklama!
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