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Sağlık durumunu açıkladı!

Merve Özbey geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bulunan bir Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı şarkıcı Özbey, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 12.08.2024 - 08:32 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:33 / Editör: Ozge Selin
Merve Özbey geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta bulunan bir Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı şarkıcı Özbey, samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KEYİFLİYİZ"

"Çocuklar nasıl?" sorusunu Özbey, "Zaman çok hızlı akıyor. Allah bütün evlatları korusun. Şimdi yaz okulu telaşları var. Emir konuşmaya başladı. Artık iletişime geçmeye başladığımız için çok keyifliyiz. Kardeşlik bağının nasıl bir şey olduğunu, onlara bakınca görüyorum." diyerek yanıtladı.

"İKİ KARDEŞİN ARASINA GİRMEK BANA DÜŞMEZ"

Ajda Pekkan'ın Harbiye konserinde yaşananlar kendisine hatırlatılan Özbey, "Bu tarz büyük konserlerde insanlar her şeyle karşılaşabiliyor. Orada izleyicilerimizin bilmediği bir nokta var. Işıklardan dolayı biz sadece öndeki 5-6 sırayı görebiliyoruz. Önde de arkadaşları ya da Semiramis hanım varmış sanırım. İki kardeşin arasına girmek bana düşmez. Ajda hanım bu yüzden alınmış olabilir ama karşı taraf da acil bir durumdan dolayı kalkmış olabilir. Olayı, oradaki şartlara göre değerlendirmek gerekir." diyerek yanıtladı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Geçtiğimiz sene sağlığıyla alakalı zor günler geçiren Özbey şu an durumunun gayet iyi olduğunu “Çok şükür sağlığım çok yerinde, her şey yolunda, çocuklarımın başındayım, ailemle birlikteyim, dinleyicilerimle buluşuyorum, Allah kimseyi sağlıkla sınamasın” sözleriyle ifade etti. Röportaj sonrası sahneye çıkan Özbey sevilen şarkılarını art arda seslendirdi ve misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Sağlık durumunu açıkladı!
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