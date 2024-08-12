Estetiğini eleştirenlere cevap verdi!

Yaptırmış olduğu Fransız askısı işlemiyle gündemden düşmeyen sunucu Serap Paköz, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Serap Paköz kendisini eleştirenlere şu sözlerle cevap verdi:"Benden daha çok yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadığım' diyen çok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum. Halkımız da buna inanıyor. Bir kere bir şey yaptırdım halen o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Yaptırdıkları biliyorum sonra röportajlarında, 'bir şeyim yok' diyorlar. Aslında buna karşıyım ben. İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar. Ben kendimi böyle hissediyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Ev hanımları bile estetikçiler de kuyruk bekliyor. Tabii ki yaptıracağım. Bir takım teknolojilerden faydalanacağım."