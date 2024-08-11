Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabı kapatıldı

Çektiği esprili videolarla geniş hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın açılmasıyla büyük şok yaşadı. Alpdoğan'ın Instagram hesabı kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta erişime kapatılan Instagram, META ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından yeniden açıldı.



Milyonlarca kullanıcı, yeniden Instagram'a akın etti.



HESABI KAPATILDI



Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'ın erişime açılmasıyla birlikte kötü bir sürprizle karşılaştı.



Alpdoğan Instagram'a girdiğinde hesabının kapatılmış olduğunu gördü.



'İÇERİDE 1,5 MİLYON TAKİPÇİ KALDI'



Twitter hesabından paylaşım yapan Alpdoğan duruma isyan etti.



Alpdoğan, 'Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo' dedi.



OĞUZHAN ALPDOĞAN KİMDİR?



Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan 1993 yılında İzmit'te dünyaya geldi.



Sosyal medya fenomeni olmadan önce babasıyla inşaatta alçı boya işlerinde çalışan Oğuzhan Alpdoğan sonrasında 7 sene demir çelik fabrikasında çalıştı.



Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Alpdoğan özellikle 'Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi' sözü ile ün kazandı.



Sosyal medya üzerinden komik video içerikleri üreten 30 yaşındaki Oğuzhan Alpdoğan'ın evli olmadığı da biliniyor.

